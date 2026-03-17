Lazio, Patric: "Vittoria importante contro una grande squadra come il Milan"

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(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La Lazio, contro il Milan, ha visto il ritorno dei tifosi allo stadio Olimpico, lasciato vuoto nelle partite scorse in segno di protesta verso la società. Dopo il successo sono tanti i giocatori che, attraverso i propri profili social, hanno voluto dedicare un pensiero ai supporters biancocelesti. A partire da Pedro che ha pubblicato una foto sotto la Curva Nord accompagnata dal messaggio "una serata fantastica davanti ai nostri tifosi, questa bella vittoria di tutta la squadra è dedicata a voi", mentre il capitano Mattia Zaccagni ha sottolineato come "insieme, indipendentemente dai risultati, non saremo mai sconfitti, perché con voi al nostro fianco non abbiamo paura di niente". Sulla stessa lunghezza d'onda Patric che sottolinea la "notte speciale all'Olimpico. Vittoria importante contro una grande squadra come il Milan, davanti ai nostri tifosi incredibili.

Orgoglioso della squadra e della battaglia fatta insieme". Nella serata, però, il tifo organizzato ha denunciato l'impedimento ad esporre la coreografia, con la parola "Libertà" composta da cartoncini bianchi, in Tribuna Tevere. Una decisione che, secondo fonti vicine all'organizzazione dell'evento, arriva dall'organo competente che avrebbe disposto il divieto applicando il regolamento previsto per la sicurezza e la gestione degli eventi sportivi, in quanto, da un controllo effettuato dal personale steward a poche ore dalla gara, il contenuto specifico della coreografia sarebbe risultato essere difforme da quello comunicato dallo Slo della società al GOS ed autorizzato. (ANSA).