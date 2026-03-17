Risolto il caso Pulisic-Leao: sereno confronto e stretta di mano tra i due a Milanello

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Secondo quanto riportato dal giornalista e inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini, oggi a Milanello c'è stato il chiarimento tra Pulisic e Leao dopo le incomprensioni dell'Olimpico. Come raccontato da Baiocchini, quest'oggi presso il centro sportivo rossonero c'è stata una lunga analisi video su Lazio-Milan, e quindi anche su quanto accaduto tra Christian Pulisic e Rafa Leao. Una stretta di mano e un confronto sereno tra i due, pronti a ripartire con sorrisi ed entusiasmo per questo finale di stagione.

LE PAROLE DI ALLEGRI POST LAZIO-MILAN

"Nel primo tempo. La Lazio ha corso molto, noi abbiamo preso tanti contropiedi, rimanendo spesso uno contro uno dietro e sbagliando molto tecnicamente. Noi il primo tempo non abbiamo vinto né un duello fisico né un duello tecnico. Nella ripresa siamo migliorati, ma non siamo riusciti a fare gol. Quando si perdono le partite, col senno di poi si possono trovare tante cose. Pulisic sta crescendo di condizione. Leao stasera non è stato servito bene, altrimenti si sarebbe trovato davanti al portiere. Non è questione di Pulisic e Leao, ma che abbiamo fatto una partita frenetica contro una squadra che ti saltava addosso, perdendo tutti i duelli fisici. La cosa più importante, anche se capisco ci sia molta amarezza e delusione, è non perdere di vista la realtà delle cose: il Milan sta facendo una buona stagione, dispiace perché potevamo accorciare sull'Inter. Però per costruire serve tanto tempo, per distruggere poco. Quindi dobbiamo stare attenti. Bisogna accettare questa sconfitta con amarezza e delusione, ma da martedì pensare al Torino. E per noi sabato diventa di vitale importanza per la corsa Champions".