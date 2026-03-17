Nel weekend un classe 2009 è diventato il più giovane marcatore nella storia della Premier
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 14 MAR - A 16 anni e 73 giorni, Max Dowman e' diventato il piu' giovane marcatore della storia della Premier League. Con il suol gol del 2-0 al 97', l'Arsenal capolista del campionato inglese ha battuto l'Everton. Il risultato si è sbloccato solo nel finale, a 1' dal novantesimo con Gyokeres. Dowman, prodotto del settore giovanile del club, ha ribaltato la partita dopo essere entrato in campo al 74/o minuto al posto di Martin Zubimendi.
Ha fornito l'assist per il gol di Gyökeres, prima di segnare la seconda rete a porta vuota al termine di un contropiede. Gli uomini di Mikel Arteta si sono temporaneamente portati a dieci punti di vantaggio sui loro inseguitori, il Manchester City, atteso dalla sfida al West Ham. (ANSA).
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