F. Galli incredulo: "Non posso pensare che un solo giocatore possa cambiare le sorti di una gara o il modo di giocare di una squadra"

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Filippo Galli, ex calciatore, si è così espresso a Radio Rossonera su Lazio-Milan: “Ci aspettavamo una squadra che dopo il risultato del derby, dopo il risultato dell’Inter del di sabato, che almeno dal punto di vista dell’aggressività prendesse la partita a schiaffi a partire dall’inizio. In realtà ‘ce la siamo un po’ fatta addosso’” – “Insomma, il fatto di comunque di dover affrontare una partita di grande valore che potesse davvero riaprire il discorso campionato ha bloccato gran parte dei giocatori. Forse è successo questo. Dal punto di vista emozionale è stata era stata una partita diversa rispetto a quella giocata con l’Inter. Contro una Lazio che evidentemente ha fatto delle sue difficoltà la propria forza. Tutta una serie di elementi che hanno portato il piatto della bilancia ad andare contro.

Però io non posso pensare che sia Rabiot, che un solo giocatore possa cambiare le sorti di una gara o il modo di giocare di una squadra. Ma siamo sempre lì, il possesso palla lo sappiamo che per me è un dato importante, però poi se è un possesso palla sterile lascia il tempo che trova. Quindi se è un possesso palla che muove palla velocemente… e la velocità di spostamento della palla, l’esecuzione dei passaggi, era molto lenta. Quindi questo è ovviamente da chi fa il passaggio, ma anche chi lo deve ricevere, Se tu non ti metti in una posizione in cui puoi ricevere palla senza l’avversario vicino, per metterti un controllo aperto, guardare avanti verso la porta e avanzare nel campo… ecco, se mancano questi presupposti diventa tutto più difficile, tutto faticoso. Poi sappiamo come Sarri sappia preparare le partite in maniera molto attenta dal punto di vista anche della fase di non possesso. Toglie le linee di passaggio ed è bravo dal punto di vista strategico“.