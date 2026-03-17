Ambrosini: "Io penso che la rabbia che Leao manifesta quando esce deve dimostrarla quando è in campo"

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Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, si è così espresso a Dazn su Rafael Leao: “Io penso che la rabbia che manifesta quando esce deve dimostrarla quando è in campo. Dà sempre quella sensazione che manchi quella carica agonistica. Però questa rabbia deve manifestarla durante la partita, in un modo o nell’altro. Al 34esimo aveva toccato 4 palloni, di cui uno di testa. La sensazione è che sia per indole che per caratteristiche è un giocatore che devi cercare di tenerlo acceso. Lui di suo si accende poco. Da centravanti si prende molte più pause di quanto se ne prenda giocando esterno. Stasera ad esempio Daniel Maldini ha fatto la punta, che sta imparando a fare, facendo un lavoro che Rafa Leao non potrà mai fare in quel modo spalle alla porta. Io oggi non l’avrei cambiato. Il Milan dal 3-5-2 nel secondo tempo è passato al 4-3-3, con Pulisic largo e Leao davanti. E anche lì… Io l’avrei tenuto esterno. Poi 4-2-3-1, e lui è fuori… Da centravanti è sprecato".

ALLEGRI AVVERTE

La sconfitta di domenica in casa della Lazio ha lasciato il segno in casa rossonera e non solo per il caso di Rafael Leao, la cui reazione dopo il cambio non è piaciuta a nessuno. Il ko dell'Olimpico ha di fatto messo fine al sogno scudetto del Diavolo, che rischia invece di essere risucchiato nella lotta Champions. E proprio per questo Max Allegri, a muso duro, ha avvertito subito i suoi giocatori nel post-partita: "Ora guardiamoci le spalle".

Il Napoli è ad un solo punto di distanza e tra due settimane è in programma lo scontro diretto al Maradona. In quarta posizione, l'ultima che permette di giocare la Champions League del prossimo anno, c'è attualmente il Como a -6 dal Milan, mentre la Juventus è quinta a -7. Dopo la Lazio, Allegri è stato piuttosto chiaro: "Restiamo sereni, ma attenti. Per costruire serve tanto lavoro, per rovinare tutto basta una settimana. La partita di sabato contro il Torino è di vitale importanza per la corsa Champions".