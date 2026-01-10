Sky - Rabiot da valutare, non è al meglio: al suo posto provato Ricci

Stando a quando riportato dal collega Peppe Di Stefano nel corso di Sky Saturday Night, Adrien Rabiot non è al meglio e rischia di non partire titolare nella sfida di domani contro la Fiorentina. Nella mattinata di domani le condizioni del centrocampista francese verranno rivalutate dallo staff medico rossonero in seguito di una piccolissima botta che ha preso il giocatore.

Al suo posto nel corso della rifinitura di oggi Massimiliano Allegri ha provato Samuele Ricci. Comunque sarà Rabiot a decidere se giocare o meno contro la Fiorentina. Qualora ce la dovesse fare in campo lui con Jashari e Loftus-Cheek.

L'altra novità di formazione riguarda la fascia sinistra: turno di riposo per Davide Bartesaghi, dentro Pervis Estupinan.