Kakà crede ancora allo scudetto: "Dieci punti sono quattro partite, la strada è lunga"

vedi letture

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan Ricardo Kakà, Pallone d'Oro nel 2007, ha parlato del suo forte legame con il club rossonero, tra presente, scudetto ma soprattutto derby.

Che cosa le piace di questo Milan?

"Che sia tornato a lottare per lo scudetto. Perché ripeto, io ci credo ancora: dieci punti sono quattro partite e la strada è lunga».

Che cosa invece non le piace?

"I punti persi. Con tutto il rispetto per gli avversari, partite come quella col Parma in casa vanno vinte».