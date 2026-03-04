NBA Europe, la mossa di Cardinale: entra nell’Olimpia o fonda il “Milan Basket”?
Secondo i colleghi di RealOlimpiaMilano, Gerry Cardinale si troverebbe davanti a un bivio strategico legato al progetto NBA Europe: entrare nel basket milanese rilevando l'Olimpia Milano oppure ripartire da zero con un eventuale "AC Milan Basket". Il ragionamento nasce dalla prospettiva di una lega europea più "chiusa" e sostenibile che potrebbe far crescere il valore delle franchigie anche grazie ai nuovi accordi media e al peso economico delle arene.
Sul piano economico l'acquisizione dell'Olimpia viene stimata intorno ai 100-150 milioni di euro, con l'ostacolo principale legato alla trattativa con gli eredi di Giorgio Armani. L'alternativa "ex novo" costerebbe meno, ma rischierebbe di dividere la tifoseria cittadina e porrebbe anche questioni di inserimento nei campionati nazionali. Chiave dell'operazione potrebbe essere l'area di San Donato Milanese, di proprietà del Milan, dove potrebbe sorgere un'arean da 20.000 posti e un polo eventi, con un rebranding graduale in 3-5 anni.
