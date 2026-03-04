Anche la Nazionale a rischio per Gabbia: ecco quando potrebbe tornare il rossonero

MilanNews.it
di Federico Calabrese

Il Milan perde Matteo Gabbia, ma Matteo Gabbia potrebbe perdere anche un'altra occasione. Come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, allo stato attuale delle cose, Gabbia non potrà nemmeno essere convocato da Rino Gattuso per gli spareggi che la nazionale dovrà giocare a fine mese per cercare il pass per la prossima Coppa del Mondo.

Gabbia dovrebbe tornare convocabile per il big match contro il Napoli nel sabato di Pasqua. Il ragazzo, ieri sera, era di buon umore e voglioso di mettersi subito al lavoro. 