Kakà ricorda il periodo al Milan: "I derby di Champions i miei ricordi più belli"
Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan Ricardo Kakà, Pallone d'Oro nel 2007, ha parlato del suo forte legame con il club rossonero, tra presente, scudetto ma soprattutto derby.
I suoi ricordi più felici del derby?
"I derby di Champions, soprattutto il primo».
I più brutti?
"Le sconfitte. Io per fortuna ho avuto più vittorie che sconfitte nei derby , ma perdere è brutto sempre».
