Il Milan si gode Leao: il portoghese ha la stessa media di Kakà, ecco quale

Il Milan giocherà il derby contro l'Inter con un Rafa Leao in più. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il portoghese fa un gol o un assist con la maglia del Milan ogni 0,67 minuti giocati.

Per fare un paragone: ha la stessa media di Kakà, è appena dietro a Gullit, Savicevic e Weah (0,68) e guarda campioni come Ibrahimovic, Van Basten Shevchenko, Pato e Inzaghi.