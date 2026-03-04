Allegri e la perfetta sintonia con il Milan: ecco l'idea di Max per aprire un lungo ciclo. Real Madrid a parte
Campo e programmazione futura, il Milan lavora su un duplice fronte. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato il terzo interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri.
Va specificato che l’allenatore toscano sta benissimo al Milan ed è felice di essere tornato dopo undici anni. Ama la città, l’ambiente e si trova benissimo con il gruppo squadra. Recentemente ha dichiarato di poter aprire un lungo ciclo in rossonero, a fine anno verrà fatto un bilancio del suo lavoro con il club.
Allegri che punterà a migliorare la rosa per essere ancora più competitivo in campo internazionale. L’idea del mister è di aggiungere tasselli di un certo calibro sfruttando al massimo il ritorno in Champions per migliorare la squadra sul mercato.
