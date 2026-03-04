Leao, sempre Milan dal 2019: di quell'annata sono rimasti in tre

Rafa Leao è sempre più anima e corpo di questo Milan. L'attaccante portoghese sta avendo un ottimo rendimento con Max Allegri ed è sempre più pronto per diventare leader dei rossoneri. Arrivato nel 2019, il portoghese è sempre di più una figura centrale del Diavolo.

Giunto in quell'anno dal Lille, Leao ha vissuto gioie e dolori. Insieme ad altri due. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, di quell'anno soltanto altri due sono ancora nella rosa rossonera: si tratta di Matteo Gabbia e di Alexis Saelemaekers.