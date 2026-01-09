Altre cornate al muro: i punti sono tanti, i rimpianti di più…

È diventato il turno dell’Inter con le frenate inattese di Milan e Napoli. Altro Calvario a San Siro per la squadra di Allegri, contro una squadra tecnicamente inferiore di una categoria. Altro testa-coda a San Siro. Un male cronico che sembra inestirpabile.

Partono bene i rossoneri. Buone trame, ritmo alto, subito due belle occasioni aeree per Gabbia (traversa) e Pavlovic. In attacco appare un po’ spaesato Leao più a destra di Pulisic, il Genoa resta ordinato e abbottonato. Un po’ imprecisi Rabiot e Saelemakers nell’impostazione. Con il passare dei minuti si stringono le linee e rimpiccioliscono gli spazi: servirebbero più rapidità negli scambi, maggior precisione nei passaggi: invece i liguri si rinfrancano, con la fiducia guadagnano metri e al 29’ Gabbia si perde l’ex Colombo che da due passi, su assist di Malinovsky, infila. Primo, unico e ultimo tiro in porta del 1. tempo dei rossoblù (per gli amanti delle statistiche…).

Ancora una buona occasione di testa per Gabbia poco dopo. Il Milan riprende a ruminare, avanti a testa bassa con molto uomini ma poca lucidità: Fofana si divora il pari a un metro dalla porta vuota. Segni di risveglio di Leao con una deviazione e un’inzuccata debole sotto misura. Fuori Fofana, dentro Loftus. La ripresa si apre come ci eravamo lasciati: piccolo trotto, poca precisione negli appoggi e nelle conclusioni, Genoa rattrappito davanti al portiere Leali. Poca aria e poco respiro per giocare se no. Sì hanno gamba e idee. Pareggia Pulisic su corner, ma c’è un tocco di mano. Annullato.

Grande occasione per Bartesaghi, diagonale rasoterra fuori. Allegri passa a 3 con Fullkrug al posto di Saelemakers. Poi con Athekame per Gabbia tutto a trazione anteriore, gli assalti sono per forza d’inerzia. La collezione di corner produce poco o niente a parte il gol annullato, il Milan sembra un toro che prende a cornate un muro. Si stordisce più il toro del muro.

Miracolo di Leali su Pulisic all’87’ dopo un paio di mischie furiose in area. Pareggia Leao in pieno recupero, poi rigore ai liguri (non pochi dubbi) che va alto sopra la traversa, ma i poi rimpianti superano i molti punti in classifica.