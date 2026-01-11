A Firenze per puntare ad un risultato su 19 partite abbastanza raro nella storia del Milan

di Antonello Gioia

Il Milan potrebbe registrare al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 (in entrambe queste due vinse poi lo Scudetto) e il 2004/05 (terminò il campionato al 2° posto). Lo riporta Opta.