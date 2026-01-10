Il Milan ha nella Fiorentina la sua vittima preferita nella storia in Serie A

di Antonello Gioia

La Fiorentina è la squadra contro cui il club meneghino ha segnato più reti (268) in Serie A. Lo riporta Opta.