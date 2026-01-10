Mistero Jashari, costo elevato ma minutaggio quasi nullo: che fine ha fatto Ardon?

Ardon Jashari è diventato quasi un oggetto misterioso. Arrivato al Milan dal Brugge per circa 38 milioni di euro, il centrocampista svizzero non ha saputo per ora, complice un grave infortunio, conquistare Allegri e staff. Un’incongruenza tattica può essere anche il primo di molti problemi. Insieme a Ricci e Modric è il terzo regista presente in rosa nel Milan, e contando che con Allegri ne gioca uno solo… i conti sono presto fatti. Così come a Cagliari, anche nel pareggio contro il Genoa Jashari non è entrato in campo, risultando ad oggi un’arma ancora inutilizzata.

OGGETTO MISTERIOSO

Cinque presenze finora con il Milan, e solo 216’ minuti totalizzati. Un ragazzo che sicuramente non è ancora al top dopo il grave infortunio rimediato a inizio stagione, ma che ha anche il grande bisogno (e diritto) di mettere minuti nelle gambe. Per fare rifiatare Modric, campione ma non eterno, e anche per provare a rendersi utile alla causa di Allegri.

L'ULTIMA PRESENZA

Contro la Fiorentina potrebbe esserci finalmente spazio per Ardon, con la possibilità di vedere Modric dalla panchina. L’ultima presenza di Jashari con la maglia rossonera è datata 18 dicembre, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Da Riad a Firenze, Allegri potrebbe rispolverare un giocatore sin qui ancora poco brillante, ma che con ogni probabilità potrebbe essere utile al Milan, mai come in questo momento bisognoso di cambi e rotazioni a centrocampo.