Doppia fumata in casa Milan, una è bianca e l'altra nera

Il 2025 va verso la sua conclusione, un anno che è passato alla storia per il Conclave dell'elezione di Papa Leone. E oggi dalle parti di Milanello si è vissuta una giornata che un po' ricalca quei giorni di maggio: l'universo rossonero ha visto oggi una fumata bianca e una fumata nera. Motivazioni e ambiti diversi ma comunque due aspetti molto importanti e discussi delle ultime settimane: l'arrivo di un centravanti e Milan-Como a Perth.

Fumata bianca

La fumata bianca è arrivata da Niclas Fullkrug che questa sera sarà a Milano: il centravanti rossonero sbarcherà a Linate poco prima delle 23 e domani dovrebbe seguire tutto l'iter delle visite mediche e idoneità. L'attaccante arriva dal West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri già il 2 gennaio, giorno in cui aprirà il mercato, per via della deroga della Lega Calcio di Serie A realizzata ad hoc per i rossoneri e per il Cagliari che si sfideranno in Sardegna proprio quella sera.

Fumata nera

La fumata nera invece è arrivata, di fatto, da Riad. Da lì è partito il comunicato con le parole di Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A, e del governo del Western Australia sull'ufficialità dell'impossibilità di organizzare Milan-Como a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio. Non ci sarà la Serie A all'estero, almeno per quest'anno, per sopraggiunte condizioni imposte dalla Federazione Asiatica e che i vertici del campionato italiano hanno ritenuto insormontabili e inaccettabili.

