Cruciani: “Nessuno si sarebbe aspettato che il Milan, dopo il girone d'andata, avesse una sconfitta”

vedi letture

Durante l'ultima puntata di Number 1 podcast, il giornalista Giuseppe Cruciani ha commentato il pensiero comune che riguarda il Milan e i punti persi con le squadre definite piccole. Questo il suo pensiero:

"Questa storia che il Milan ha perso 11 punti tra Cremonese, Pisa, Sassuolo, Genoa è un' interpretazione che va bene ci sta ma non ha senso. Ragazzi è finito il girone d'andata, il Milan deve recuperare una partita, il Milan è dove deve stare. Chi lo avrebbe mai detto prima dell'inizio di campionato, dopo il disastro dell'anno scorso, che il Milan sarebbe stato a 3 punti dall'Inter e comunque li a giocarsela. Allegri è giusto che non parli di scudetto, nessuno si sarebbe aspettato che il Milan, dopo il girone d'andata, avesse 1 sconfitta e comunque in corsa per il titolo. I punti sono quelli, non è che è a -10 dall'Inter. Questo è il bilancio, poi si, ha perso dei punti con le piccole però magari ha fatto dei punti con le big dove non meritava. L'assenza di un centravanti importante quella è".