Cruciani: “Nessuno si sarebbe aspettato che il Milan, dopo il girone d'andata, avesse una sconfitta”
Durante l'ultima puntata di Number 1 podcast, il giornalista Giuseppe Cruciani ha commentato il pensiero comune che riguarda il Milan e i punti persi con le squadre definite piccole. Questo il suo pensiero:
"Questa storia che il Milan ha perso 11 punti tra Cremonese, Pisa, Sassuolo, Genoa è un' interpretazione che va bene ci sta ma non ha senso. Ragazzi è finito il girone d'andata, il Milan deve recuperare una partita, il Milan è dove deve stare. Chi lo avrebbe mai detto prima dell'inizio di campionato, dopo il disastro dell'anno scorso, che il Milan sarebbe stato a 3 punti dall'Inter e comunque li a giocarsela. Allegri è giusto che non parli di scudetto, nessuno si sarebbe aspettato che il Milan, dopo il girone d'andata, avesse 1 sconfitta e comunque in corsa per il titolo. I punti sono quelli, non è che è a -10 dall'Inter. Questo è il bilancio, poi si, ha perso dei punti con le piccole però magari ha fatto dei punti con le big dove non meritava. L'assenza di un centravanti importante quella è".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan