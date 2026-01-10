Serie A, il programma della 20esima giornata: Como e Roma per la Champions, Atalanta per tornare a sperare

Al via la 20esima giornata di Serie A questo pomeriggio con l'Udinese che ospiterà il Pisa alla BluEnergy Arena e con il Como che giocherà in casa contro un Bologna che ha bisogno di ritrovare una vittoria che manca in campionato dal 22 novembre (Udinese - Bologna 0-3). Alle 18 in campo all'Olimpico la Roma che affronterà il Sassuolo per mettere ulteriore pressione a Juventus, Milan, Napoli e Inter. Infine l'Atalanta che chiuderà il sabato di Serie A ospitando il Torino. Questo il turno completo della 20esima giornata:

20ESIMA GIORNATA DI SERIE A - LE PARTITE

10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN

10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN

10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN

10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY

11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN

11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN

11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY

11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli DAZN

12/01/2026 Lunedi 18.30 Genoa-Cagliari DAZN

12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY