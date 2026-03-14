Pellegatti avvisa: “Sirene inglesi per Pavlovic, si pensa all’adeguamento di contratto”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Pavlovic e delle voci che parlano di diversi interessamenti da parte di alcuni club inglesi. Queste le sue parole:

"Girano voci di un possibile attacco dei club inglesi a Pavlovic. Per questo motivo il Milan cercherà di blindarlo aumentandogli l'ingaggio, oggi prende 1,7, almeno portarlo a 2,5,. Per un difensore della sua qualità mi sembra ancora poco per difenderlo dagli attacchi dei ricchi club inglesi. Pavlovic è il classico giocatore che potrebbe esaltare la tifoseria inglese perchè è un giocatore di forza, adesso anche di qualità, protetto come lo ha intelligentemente Allegri. È un giocatore che non è più nell'uno contro uno, lasciato li nelle praterie, e quindi è diventato più forte anche mentalmente, non soffre più neanche l'avversario"