Lecce, attimi di panico per Banda che si accascia a terra ma Di Francesco rassicura: “Fortunatamente sta bene”

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Attimi di panico in Napoli-Lecce per Banda, attaccante dei salentini che al minuto 87 si è portato una mano sul petto e si è accasciato al suolo. Il primo ad accorgersi è stato Antonio Conte che è corso in campo e ha richiamato lo staff medico. Dopo momenti di paura il sollievo perchè l'attaccante zambiano si è rialzato facendo rientrare l'emergenza. Nonostante ciò questa notte la passerà in ospedale a scopo precauzionale e sotto osservazione.

Nel post partita ha parlato ai microfoni di DAZN Eusebio Di Francesco che ha dichiarato "Ci siamo un po’ preoccupati, ma sembra sia soltanto una brutta botta che lo ha condizionato. Ho avuto paura, sì: è stato un colpo al petto, sul lato destro. Credo però che la situazione si risolverà al meglio".

Queste invece le parole del tecnico del Napoli Antonio Conte: "Ho visto Banda accasciarsi a terra, era proprio davanti a me. Mi sono preoccupato molto quando ho visto che si portava le mani al petto". Il tecnico del Napoli racconta di essere intervenuto immediatamente: "Mi sono precipitato in campo e ho urlato per richiamare i soccorsi, perché purtroppo situazioni del genere le abbiamo già vissute in passato". Poi il pensiero finale: "Gli auguriamo il meglio, anche perché la moglie aspetta un bambino".