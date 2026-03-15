Inter, furia Chivu con gli arbitri: silenzio stampa nel post Atalanta

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Non si placano le polemiche arbitrali nel post partita di Inter-Atalanta. Secondo il tecnico Chivu (espulso per proteste) e tutta la società nerazzurra, il gol degli ospiti doveva essere annullato per un fallo ai danni di Dumfries e inoltre era punibile con il calcio di rigore il contatto su Frattesi al 90'. Risultato? Silenzio stampa nel post partita. Nonostante le proteste, Luca Marelli ha commentato nel post partita i due episodi.

Sul gol dell'Atalanta - "Il contatto Dumfries Sulemana? La rete del pareggio di Krstovic nasce da un contatto non fischiato: per me Manganiello è stato molto bravo a lasciar correre. Non c'è un contatto basso, solo una mano appoggiata sulla schiena. Non c'è una spinta, non allunga il braccio, ma gli appoggia una mano sulla schiena. Sembra più Dumfries a perdere l'equilibrio e a cadere per terra. Qualche dubbio in più sull'episodio in area dell'Atalanta".

Sul rigore ai danni di Frattesi - "C'è contatto tra Frattesi e Scalvini: Frattesi è in anticipo. Non c'è un vero e proprio calcio, non vedo un contatto da calcio di rigore, per me i rigori sono una cosa seria. Per me corretto il comportamento in sala VAR. Certi contatti in campo non sono facilmente visibili, soprattutto in mezzo a tanti giocatori. Si tratta comunque di una valutazione soggettiva e non oggettiva e, dunque, giusto non far intervenire il VAR".