Serie A, la classifica aggiornata: bianconeri di nuovo quarti

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Oggi alle 23:00News
di Antonello Gioia

Al termine del sabato di Serie A, questa è la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

Inter 68*
Milan 60
Napoli 59*
Juventus 53*
Como 51
Roma 51
Atalanta 47*
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36*
Parma 34*
Cagliari 30
Torino 33*
Genoa 30
Lecce 27*
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15

*una partita in più