Serie A, la classifica aggiornata dopo la giornata 19: frenano Milan e Napoli

Al termine della 19esima giornata di Serie A, dopo i passi falsi di Milan e Napoli rispettivamente contro Genoa e Verona e l'allungo dell'Inter che invece ha vinto a Parma, questa è la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter 42 (18)

Milan 39 (18)

Napoli 38 (18)

Roma 36 (19)

Juventus 36 (19)

Como 33 (18)

Atalanta 28 (19)

Bologna 26 (18)

Lazio 25 (19)

Udinese 25 (19)

Sassuolo 23 (19)

Torino 23 (19)

Cremonese 22 (19)

Cagliari 19 (19)

Parma 18 (18)

Lecce 17 (18)

Genoa 16 (19)

Hellas Verona 13 (18)

Fiorentina 13 (19)

Pisa 12 (19)

() = partite giocate