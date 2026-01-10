Il CorSport su Pavlovic: "Perché una condotta così spudoratamente e volgarmente antisportiva non porta all’espulsione e magari anche alla ripetizione del tiro?"
Il Corriere dello Sport in edicola oggi si scaglia duramente su Strahinja Pavlovic, "reo" di aver rovinato il dischetto del rigore prima che Stanciu calciasse il penalty negli ultimissimi minuti di Milan-Genoa: il centrocampista rumeno ha poi sbagliato il tiro dagli 11 metri, sparandola alta.
Il quotidiano romano si interroga su come sia possibile che Pavlovic abbia messo in piedi un revival di Maspero 2001, quando il giocatore granata fece la stessa cosa sul dischetto del rigore al termine di un sentito derby della Mole che finì 3-3 anche grazie all'incredibile errore di Salas. Per il CdS una condotta così antisportiva dovrebbe portare all'espulsione e alla ripetizione del tiro: al netto dell'errore di Stanciu il Genoa può dirsi danneggiato.
