È un Milan a due teste. Tuttosport: "Furlani-Tare agli opposti"
Dalle parti di Casa Milan si continua a lavorare seguendo una doppia strategia che spesso e volentieri porta a delle sovrapposizioni che possono anche avere delle conseguenze su quello che sta facendo Massimiliano Allegri. Un equivoco bello e buon sul quale Gerry Cardinale dovrà lavorare in questi mesi per far sì che a partire dalla prossima estate tutti navighino all'unisono.
In merito a questo discorso i colleghi di Tuttosport hanno questa mattina parlato di un Milan a due teste, titolando "Furlani-Tare agli opposti", facendo l'esempio dell'affare Jashari, andato in porto nonostante in rossa fossero già presenti due giocatori in quel ruolo: Modric e Ricci.
Dal Brasile: André, il Corinthians ora chiede 22 milioni. Il Milan valuta se ritirarsi o andare dalla FIFA
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
Pietro MazzaraDentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
