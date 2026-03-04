Verso il derby, un sì e un forfait. Il CorSera: "Gabbia salta il derby, Bartesaghi verso il sì"

Verso il derby, un sì e un forfait. Il CorSera: "Gabbia salta il derby, Bartesaghi verso il sì"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Nella settimana che ci avvicina al derby arrivano una buona ed una cattiva notizia dall'infermeria di Milanello. La prima riguarda Matteo Gabbia, operato ieri a Londra per risolvere un problema all'ernia inguinale, mentre la seconda Davide Bartesaghi, uscito dolorante nei minuti finali di Cremonese-Milan la scorsa domenica. 

In merito a questo Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Gabbia salta il derby, Bartesaghi verso il sì", precisando il motivo del forfait del centrale italiano dovuto per l'appunto all'operazione per un'ernia che lo costringerà a rientrare tra i disponibili di Massimiliano Allegri solo tra un mese. 