Verso il derby, un sì e un forfait. Il CorSera: "Gabbia salta il derby, Bartesaghi verso il sì"
MilanNews.it
Nella settimana che ci avvicina al derby arrivano una buona ed una cattiva notizia dall'infermeria di Milanello. La prima riguarda Matteo Gabbia, operato ieri a Londra per risolvere un problema all'ernia inguinale, mentre la seconda Davide Bartesaghi, uscito dolorante nei minuti finali di Cremonese-Milan la scorsa domenica.
In merito a questo Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Gabbia salta il derby, Bartesaghi verso il sì", precisando il motivo del forfait del centrale italiano dovuto per l'appunto all'operazione per un'ernia che lo costringerà a rientrare tra i disponibili di Massimiliano Allegri solo tra un mese.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
2 Il Milan di Allegri continua a macinare record storici: è la seconda volta che arriva un dato top in trasferta
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Dal Brasile: André, il Corinthians ora chiede 22 milioni. Il Milan valuta se ritirarsi o andare dalla FIFA
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
Pietro MazzaraDentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com