L'ultimo timbro nel settembre 2023. Il QS: "Carica Leao, ma nel derby il gol è un tabù"

L'ultimo timbro nel settembre 2023. Il QS: "Carica Leao, ma nel derby il gol è un tabù"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Nel posti di Cremonese-Milan Rafael Leao ha definito il derby una partita di "vita o di morte", da giocare e vincere i tutti costi, confermando di sentire la maglia rossonera al punto da conoscere tanto quanto la propria gente l'importanza di questa stracittadina. 

C'è un però: il feeling di Leao con i gol nel derby non è ottimo. Il QS, edizione Il Giorno, ha infatti questa mattina titolato nel taglio basso della propria pagina di apertura che "Carica Leao, ma nel derby il gol è un tabù", dato che l'ultima rete del portoghese contro l'Inter risale addirittura al settembre 2023, data che fra le altre cose coinvide anche con l'ultima vittoria in casa del Milan in un derby.