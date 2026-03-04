L'ultimo timbro nel settembre 2023. Il QS: "Carica Leao, ma nel derby il gol è un tabù"
MilanNews.it
Nel posti di Cremonese-Milan Rafael Leao ha definito il derby una partita di "vita o di morte", da giocare e vincere i tutti costi, confermando di sentire la maglia rossonera al punto da conoscere tanto quanto la propria gente l'importanza di questa stracittadina.
C'è un però: il feeling di Leao con i gol nel derby non è ottimo. Il QS, edizione Il Giorno, ha infatti questa mattina titolato nel taglio basso della propria pagina di apertura che "Carica Leao, ma nel derby il gol è un tabù", dato che l'ultima rete del portoghese contro l'Inter risale addirittura al settembre 2023, data che fra le altre cose coinvide anche con l'ultima vittoria in casa del Milan in un derby.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
2 Il Milan di Allegri continua a macinare record storici: è la seconda volta che arriva un dato top in trasferta
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Dal Brasile: André, il Corinthians ora chiede 22 milioni. Il Milan valuta se ritirarsi o andare dalla FIFA
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
Pietro MazzaraDentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com