I tifosi mormorano, lui risponde con i fatti. Il CorSport: "Leao, il gol fa rima con Sheva"
In questa stagione non sarà esplosivo e spettacolare come ci aveva abituati negli scorsi anni, ma Rafael Leao ha deciso di seguire il diktat di Allegri diventando più concreto sotto porta, aspetto che spesso e volentieri gli veniva criticato dai tifosi, quegli stessi che spesso e volentieri continuano a mormorare chiedendo di più al portoghese, che però risponde con i fatti.
Scrivono infatti questa mattina i colleghi de Il Corriere dello Sport che "Leao, il gol fa rima con Sheva", dato che il portoghese è l'unico attaccante rossonero sempre in doppia cifra di gol negli ultimi 20 anni. Prima di lui, per l'appunto, solo l'ucraino Pallone d'Oro nel 2005.
