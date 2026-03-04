Rafa solo Milan. La Gazzetta: "Primo passo per il rinnovo fino al 2030"

Nonostante stia convivendo da inizio stagione con un problema fisico, Rafael Leao riesce comunque ad essere decisivo per il Milan. A Cremona, dopo una partita sottotono, il portoghese è comunque riuscito a mettere il timbro sulla gara trovando il nono gol della sua stagione, migliorando così il bottino dell'intera scorsa. 

Un dato non da poco che accende i riflettori anche sul futuro del numero 10 del Milan, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2028. C'è tutto il tempo a disposizione per sedersi al tavolo e parlarne, ma riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport addirittura sarebbe stato anche compiuto un "Primo passo per il rinnovo fino al 2030".