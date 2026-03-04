Max-Real, atto terzo. Il CorSport: "Perez pronto a tentare Allegri dopo il 2019 e il 2021"

vedi letture

Da buon presidente lungimirante quale lui è, Florentino Perez già starebbe cominciando a guardare con fiducia alla prossima stagione, quando il suo Real Madrid partirà da zero dopo le delusioni di questa complicata annata che ha visto Xabi Alonso essere esonerato qualche mese fa. Al suo posto è stato scelto Arbeloa, che però ha i mesi contati alla guida dei Blancos.

Per ripartire Florentino Perez vorrebbe finalmente portare a Madrid Massimiliano Allegri, allenatore che ha già cercato con una certa insistenza in altre due occasioni. Riporta infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Perez pronto a tentare Allegri dopo il 2019 e il 2021", anche se il tecnico livornese sta bene a Milano con il suo contratto in scadenza nel giugno 2027.