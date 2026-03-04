Luiz si complica. Tuttosport: "Serve un rilancio a 24 milioni"

Continua la telenovela legata al possibile approdo al Milan di André Luiz, giovane centrocampista classe 2006 del Corinthias. Il summit previsto per ieri tra la dirigenza del Timao e gli agenti del giocatore c’è stato e non ha prodotto esiti positivi per i rossoneri, dato che la giunta direttiva del club brasiliano ha confermato la sua posizione di non voler proseguire alla vidimazione finale dei documenti che avrebbero portato André ad essere, dal 1° luglio, un nuovo giocatore rossonero.

In merito a questo i colleghi di Tuttosport hanno titolato che "Serve un rilancio a 24 milioni" se veramente il Milan vuole portare in Italia il classe 2006, ma dalle parti di via Aldo Rossi devono ancora decidere il da farsi, con la possibilità sullo sfondo di attivare la procedura per andare davanti alla Fifa per un arbitrato che porterebbe, eventualmente, ad un risarcimento da parte del Corinthians nei confronti del Diavolo.