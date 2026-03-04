Operato ieri a Londra. Tuttosport: "Allegri perde Gabbia: out per un mese"
Massimiliano Allegri perde per un po' di tempo uno dei uomini più fidati, Matteo Gabbia. Come anticipato ieri sera dalla redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI), il difensore rossonero è stato sottoposto a Londra ad un'operazione chirurgica per risolvere un'ernia inguinale.
Notizia tutt'altro che positiva, non solo considerando l'importanza che oramai Gabbia ricopre in squadra, ma anche perché arriva in una delle settimane più delicate della stagione, ovvero quella del derby. In merito a questo i colleghi di Tuttosport hanno titolato "Allegri perde Gabbia: out per un mese", facendo così chiarezza su quelli che dovrebbero essere i tempi di recupero per il 46.
