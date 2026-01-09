Toc, toc: Loftus e Fofana ci siete? Quanto mancano i gol dei centrocampisti

vedi letture

La prima conferenza stampa della stagione di Massimiliano Allegri è coincisa con la prima dal suo ritorno sulla panchina rossonera. Tra le dichiarazioni più riprese di quella giornata ci fu senza dubbio questa, dedicata ai suoi nuovi centrocampisti: "Loftus-Cheek e Fofana dovranno fare almeno 15 gol in due, è un obiettivo che ho dato e al quale tengo". Oggi, con il girone di andata praticamente andato agli archivi, il ruolino di marcia dell'inglese e del francese recita 2 gol in due.

Toc, toc

Sicuramente Max Allegri, quando a inizio anno ha posto questo obiettivo, si aspettava una risposta diversa dai suoi giocatori che, a dirla tutta, non avevano iniziato male: le due reti segnate da Ruben e Youssouf, una a testa, sono arrivate all'alba della stagione. Loftus segnò un gol a Lecce nella seconda giornata di campionato, mentre Fofana andò in rete a Udine qualche settimana dopo. A deludere, tra i due, è sicuramente l'inglese che - anche con la maglia rossonera - ha dimostrato di poter essere efficace in zona gol: a parziale discolpa va detto che il numero 8 è stato spostato in lungo e in largo in più di un'occasione ma il dato negativo rimane. Per il 19 francese, invece, c'è tanta abilità nei tempi di inserimento ma pochissima qualità nella freddezza sottoporta: al di là della scena, anche un po' comica, l'episodio di ieri contro il Genoa è lampante.

Quanto mancano i gol

Nel gioco di Max Allegri, i gol dei centrocampisti sono fondamentali: al suo primo anno alla Juventus, cinque uomini di centrocampo arrivarono a quota 33 gol, per fare un esempio. Ma oggi nel Milan chi può fare gol? Considerando anche tutti gli altri, in totale i centrocampisti rossoneri quest'anno hanno segnato 5 gol: uno a testa tra Loftus, Fofana, Modric, Ricci e Rabiot. Proprio Adrien Rabiot potrebbe e dovrebbe essere uno di quelli che può dare una grossa mano in questo senso: l'anno scorso al Marsiglia ha fatto 10 gol, l'anno prima con la Juve arrivò fino a 5. Numeri importanti che se almeno due o tre mediani in rosa riuscissero a replicare, garantirebbero ad Allegri più certezze e allo stesso tempo meno compiti gravosi sulle spalle di Pulisic e Leao che, tra un acciacco e l'altro, sono quelli che portano avanti la carretta a livello realizzativo in questa stagione.