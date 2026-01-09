Milan, ci risiamo: altri punti buttati con le piccole. E l'Inter va a +3

vedi letture

Le recenti vittorie contro Hellas Verona e Cagliari avevano illuso un po' e invece ieri sera contro il Genoa a San Siro il Milan è tornato ancora una volta a perdere punti con le piccole: dopo Cremonese, Pisa e Parma, ieri è stato il Grifone a rallentare la corsa del Diavolo che con questo pari scivola a -3 dall'Inter prima in classifica. Va anche detto che i rossoneri avrebbero potuto anche uscire dal Meazza con zero punti in tasca visto che hanno trovato la rete dell'1-1 solo al 92' e al 99' la formazione di De Rossi ha sbagliato un rigore.

ALTRI PUNTI BUTTATI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Milan ha allungato a 17 la striscia di partite di fila senza perdere in questo campionato, cosa che non succedeva dal 2004, ma purtroppo c'è poco da festeggiare perchè si tratta dell'ennesimo passo falso contro le piccole. I punti buttati in partite così iniziano ad essere troppi, ma Max Allegri vuole guardare avanti: "Loro sono stati bravi, nel calcio si ha quel che si merita, dobbiamo migliorare ma la fretta non porta da nessuna parte" ha tagliato corto nel post-partita il tecnico milanista che già domenica a Firenze si aspetta una reazione immediata.

L'ANALISI DI ALLEGRI - Nella conferenza stampa dopo il match, l'allenatore livornese ha analizzato così la prestazione dei suoi: "La partita è stata un test per noi per come migliorare nel percorso che stiamo facendo. Quando giochi contro il Genoa, che ha fatto una ottima partita, abbiamo avuto due-tre situazioni favorevoli. E non devi avere fretta di fare gol, ma devi aspettare il momento giusto. Nella ripresa abbiamo avuto alcune occasioni: su alcune è stato bravo il loro portiere, su altre imprecise noi. Poi, dopo l'1-1, avevamo quattro minuti per creare azioni portando la palla in area. La squadra è stata meravigliosa nel provare a vincere la partita. Dovevamo tenere palla lì vicino, invece noi abbiamo rischiato di perderla. Il calcio è una brutta bestia, le partite devi leggerle. Oggi se non la vincevi, come è successo, ma non puoi prendere rigore contro. Se fai gol bene, ma non puoi subire rigore".