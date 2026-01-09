esclusiva mn Pardo: "Milan, occasione persa contro il Genoa. Mercato? Questa squadra è migliorabile, non c'è dubbio"

Dopo aver commentato il match tra Milan e Genoa per DAZN, Pierluigi Pardo ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di Milannews.it (clicca QUI per vedere il video). Ecco le sue parole:

Cos'è mancato al Milan?

"L'approccio. A parte i primi dieci minuti, il primo tempo non è stato feroce, merito anche del Genoa che ha fatto una bella partita di palleggio nel primo tempo. Poi nella ripresa il Milan è cresciuto molto, ci ha messo voglia e grinta, ha creato occasioni da gol. Poteva trovare anche prima l'1-1 e poi provare a vincere la partita, ma va anche detto che nel finale ha rischiato di perderla. Non è la prima volta che il Milan si impantana con una piccola, tre pareggi e una sconfitta contro Cremonese, Parma, Pisa e appunto Genoa. Il Milan è un po' il contrario dell'Inter, cioè vince gli scontri diretti e perde punti con le piccole. Deve crescere da questo punto di vista perchè poi questi sono punti che pesano. La stagione del Milan resta positiva, ma questa contro il Genoa è certamente un'occasione persa".

Fa bene Allegri a continuare a focalizzarsi sulla qualificazione Champions e non sullo scudetto?

"Allegri fa bene, come faceva Conte un anno fa. Dopo una stagione catastrofica come quella scorsa, l'obiettivo che ti viene dto è ovviamente quello di arrivare tra le prime quattro. Se poi il Milan dovesse arrivare secondo o terzo non sarebbe un fallimento, anche per questo Allegri sottolinea sempre il discorso del quarto posto".

Questa squadra può essere migliorata con il mercato?

"Questo Milan è migliorabile, non c'è dubbio. Davanti è arrivato Fullkrug, ma ci sono margini di miglioramenti, così come in difesa. Anche a livello numerico la rosa è un po' corta. Il bilancio finora comunque è molto positivo, Allegri ha riportato entusiasmo, ha rigenerato alcuni giocatori, sta facendo molto bene".