Florenzi racconta: “L’anno dello Scudetto c’era un’energia che l’anno scorso non sentivo”

Nell'ultima puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, è stato ospite l'ex terzino rossonero Alessandro Florenzi che, tra le varie tematiche, ha parlato della sua esperienza al Milan. Queste le sue parole:

Il tuo ruolo è stato importante quell'anno - "Lo capisci quando gli altri ti guardano in modo diverso quando parli, quando la tua parola vale. Quando capisci che per gli altri la tua parola vale tu fai di tutto per fargli arrivare il concetto che vuoi fargli arrivare, per fargli capire che 'Guarda lo so che oggi sei incazzato perchè non hai giocato, ma magari c'è un motivo, magari non ti stai allenando bene'. 'È giusto che tu sia arrabbiato, questa rabbia mettila in campo'. Quando poi vedo che la persona a cui parlo così, in campo poi si trasforma, è come se io ho alimentato lui e lui ha alimentato me. Così cresce la fiducia, c'è energia, la senti, non puoi spiegarla. Io sento quando c'è qualcosa, l'anno dello scudetto sentivo qualcosa. Io l'anno scorso sentivo che non c'era niente, purtroppo devo dirlo, infatti noni, cambi di allenatore..."