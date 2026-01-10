MN - Pardo: "A livello numerico, la rosa del Milan è un po' corta. Ci sono margini di miglioramento in difesa"

Dopo aver commentato il match tra Milan e Genoa per DAZN, Pierluigi Pardo ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di Milannews.it (clicca QUI per vedere il video).

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Questa squadra può essere migliorata con il mercato?

"Questo Milan è migliorabile, non c'è dubbio. Davanti è arrivato Fullkrug, ma ci sono margini di miglioramenti, così come in difesa. Anche a livello numerico la rosa è un po' corta. Il bilancio finora comunque è molto positivo, Allegri ha riportato entusiasmo, ha rigenerato alcuni giocatori, sta facendo molto bene".

LE ULTIME SUL MERCATO DEL MILAN

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo difensore da inserire a gennaio nella rosa di Massimiliano Allegri. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono sempre tanti: Kim del Bayern Monaco è una pista molto complicata, mentre i profili di Radu Dragusin del Tottenham, Axel Disasi del Chelsea e Eric Dier del Monaco non convincono più di tanto. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport che aggiunge poi che un nome che potrebbe diventare interessante è quello di Diego Coppola, centrale italiano classe 2003 del Brighton che lo ha preso la scorsa estate dell'Hellas Verona. Questa pista potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane.