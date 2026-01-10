Verso Fiorentina-Milan: allenamento al mattino e poi partenza per Firenze

Siamo alla viglia del match che vedrà i rossoneri sfidare la Fiorentina di Vanoli al Franchi. Questa mattina la squadra di Allegri terrà l'ultimo allenamento prima della partita e poi nel pomeriggio ci sarà la partenza per Firenze dove i rossoneri passeranno la notte prima della partita.

Dopo l'allenamento, alle 14:30, ci sarà la classica intervista pre partita di Massimiliano Allegri. La conferenza sarà visibile su DAZN sul canale tematico ufficiale MilanTv e la potrete seguire con noi sul nostro sito MilanNews.it con il live testuale.

CONFERENZA STAMPA PRE FIORENTINA-MILAN

h. 14:30

tv: MilanTv

Web: MilanNews.it