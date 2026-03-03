Per 16 squadre è già tempo di pensare al 28° turno di Serie A: il programma

Ieri si è conclusa la 27esima giornata di Serie A Enilive ma la testa è già proiettata al prrossimo turno, il numero 28, che si disputerà nel prossimo weekend. Non per tutti, però, dal momento che tra oggi e domani Como, Inter, Lazio e Atalanta saranno impegnate nelle semifinali di Coppa Italia. Per le altre 16 squadre invece è tempo già di proiettarsi in avanti. Un weekend che comincerà venerdì con in campo il Napoli, proseguirà con il piatto forte del Derby della Madonnina domenica sera e si concluderà lunedì con la Lazio.

SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 6/3

ore 20.45, Napoli-Torino

SABATO 7/3

ore 15, Cagliari-Como

ore 18, Atalanta-Udinese

ore 20.45, Juventus-Pisa

DOMENICA 8/3

ore 12.30, Lecce-Cremonese

ore 15, Bologna-Hellas Verona

ore 15, Fiorentina-Parma

ore 18, Roma-Genoa

ore 20.45, Milan-Inter

LUNEDÌ 9/3

ore 20.45, Lazio-Sassuolo