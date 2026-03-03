Per 16 squadre è già tempo di pensare al 28° turno di Serie A: il programma
Ieri si è conclusa la 27esima giornata di Serie A Enilive ma la testa è già proiettata al prrossimo turno, il numero 28, che si disputerà nel prossimo weekend. Non per tutti, però, dal momento che tra oggi e domani Como, Inter, Lazio e Atalanta saranno impegnate nelle semifinali di Coppa Italia. Per le altre 16 squadre invece è tempo già di proiettarsi in avanti. Un weekend che comincerà venerdì con in campo il Napoli, proseguirà con il piatto forte del Derby della Madonnina domenica sera e si concluderà lunedì con la Lazio.
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como
ore 18, Atalanta-Udinese
ore 20.45, Juventus-Pisa
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese
ore 15, Bologna-Hellas Verona
ore 15, Fiorentina-Parma
ore 18, Roma-Genoa
ore 20.45, Milan-Inter
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo
