Da Bartesaghi a Gimenez, passando per Gabbia: il punto sugli infortunati

A meno cinque giorni dal Derby della Madonnina che si disputerà domenica sera alle 20.45 allo stadio San Siro, Massimiliano Allegri e il suo staff dovanno iniziare a valutare da vicino le condizioni dei giocatori infortunati. Ieri sono arrivate delle notizie incoraggianti da più fronti anche se non è detto che le conseguenze di queste news potranno avere un riverbero anche per la partita con l'Inter del prossimo weekend. Andiamo con ordine:

- Matteo Gabbia. Il centrale italiano, infortunatosi nel pre-gara di Milan-Parma, ha saltato anche la gara contro la Cremonese pure viaggiando accanto alla squadra. Ieri il numero 46 si è presentato ugualmente al Centro Sportivo di Milanello nonostante il giorno di pausa per continuare nel suo lavoro di recupero. Vedremo se riuscirà a tornare in tempo.

- Davide Bartesaghi. Dopo essere uscito malconcio dalla sfida dello "Zini" di Cremona, il laterale milanista è stato sottoposto ad esami strumentali approfonditi che, per fortuna, hanno scongiurato lesioni al flessore della coscia destra. Anche qui, in questi giorni sarà necessario capire se il numero 33 potrà smaltire il risentimento in tempo per rientrare tra i convocati.

- Santiago Gimenez. Chi non ci sarà sicuramente contro l'Inter è il centravanti messicano. Eppure arrivano segnali positivi: la visita di controllo ha dato esiti incoraggianti e lo staff medico ritiene possibile partire con il percorso propedeutico al ritorno in gruppo.