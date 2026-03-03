Oggi gioca l'Inter, prossimo avversario del Milan in campionato

di Francesco Finulli

Il Milan oggi inizia a preparare la supersfida contro l'Inter, il Derby, che si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45 presso lo stadio San Siro. Non potrà dire lo stesso la formazione nerazzurra di Cristian Chivu che questa sera è impegnata per una gara ufficiale e dunque potrà proiettare la testa sui rossoneri solamente da domani in avanti. L'Inter oggi scende in campo allo stadio "Sinigaglia" contro il Como per la semifinale di andata di Coppa Italia, con calcio di inizio fissato alle ore 21.

Domani sarà il turno dell'altra semifinale, Lazio-Atalanta, che si disputerà allo stesso orario. Di seguito si riporta il programma completo della competizione:

SEMIFINALI - ANDATA

oggi, ore 21: Como-Inter
domani, ore 21: Lazio-Atalanta

SEMIFINALI - RITORNO

22 o 23 aprile, ore 21: Inter-Como
22 o 23 aprile, ore 21: Atalanta-Lazio