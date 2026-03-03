Débâcle toscana nelle ultime due gare del 27° turno: tutti i risultati
La giornata numero 27 del campionato di Serie A Enilive è passata agli archivi. Ieri due gare hanno posto fine al programma del weekend. Nel pomeriggio il Bologna, non senza fatica, ha sconfitto in trasferta il Pisa con un gol segnato da Odgaard al minuto 90. Serataccia per le toscane con la Fiorentina che, in serata, è stata travolta in Friuli dall'Udinese, tornata alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive: 3-0 il risultato in favore della formazione di Kosta Runjaic. Di seguito tutti i risultati del 27° turno:
VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari 1-1
SABATO 28/02
Como-Lecce 3-1
Hellas Verona-Napoli 1-2
Inter-Genoa 2-0
DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan 0-2
Sassuolo-Atalanta 2-1
Torino-Lazio 2-0
Roma-Juventus 3-3
LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna 0-1
Udinese-Fiorentina 3-0
