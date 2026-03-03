Mancano cinque giorni al Derby della Madonnina: oggi il Milan torna a Milanello
Mancano cinque giorni al Derby della Madonnina tra Milan e Inter. Il conto alla rovescia è cominciato ieri e oggi prosegue, con le 20.45 di domenica 8 marzo che si avvicinano. Nella giornata di oggi la squadra rossonera tornerà ad allenarsi al Centro Sportivo di Milanello dopo il giorno di riposo che Massimiliano Allegri ha concesso all'indomani della vittoria contro la Cremonese. Saranno da valutare soprattutto le condizioni di Davide Bartesaghi e Matteo Gabbia: quest'ultimo, ieri, si è presentato a Milanello ugualmente per lavorare sul suo recupero.
DOVE VEDERE MILAN-INTER
Data: domenica 8 marzo 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
