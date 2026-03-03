Serie A, la classifica: Milan a -10 dall'Inter e a +10 sulla Juventus

Oggi alle 07:20News
di Francesco Finulli

Il 27° turno di Serie A Enilive è terminato e la classifica si è ulteriormente ridisegnata. Per fortuna non per il Milan che, con la sua vittoria a Cremona, ha mantenuto invariato il distacco dalla vetta ma soprattutto il vantaggio dalle inseguitrici. I rossoneri al momento hanno 9 punti sul quinto posto occupato dal Como e 10 punti sulla Juventus che è sesta: la distanza dall'Inter capolista, che sfiderà domenica alle 20.45, rimane di 10 lunghezze, mentre il Napoli è a -4 e la Roma a -6.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15