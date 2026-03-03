Serie A, la classifica: Milan a -10 dall'Inter e a +10 sulla Juventus

Il 27° turno di Serie A Enilive è terminato e la classifica si è ulteriormente ridisegnata. Per fortuna non per il Milan che, con la sua vittoria a Cremona, ha mantenuto invariato il distacco dalla vetta ma soprattutto il vantaggio dalle inseguitrici. I rossoneri al momento hanno 9 punti sul quinto posto occupato dal Como e 10 punti sulla Juventus che è sesta: la distanza dall'Inter capolista, che sfiderà domenica alle 20.45, rimane di 10 lunghezze, mentre il Napoli è a -4 e la Roma a -6.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 67

Milan 57

Napoli 53

Roma 51

Como 48

Juventus 47

Atalanta 45

Bologna 39

Sassuolo 38

Udinese 35

Lazio 34

Parma 33

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 27

Fiorentina 24

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Verona 15