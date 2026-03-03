Verso il derby, Gabbia vuole esserci: le ultime

MilanNews.it
di Federico Calabrese

Dopo la vittoria in extremis sul campo della Cremonese, il Milan si prepara al derby contro l'Inter di domenica sera. Un'ultima possibilità per riaprire la corsa scudetto. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Max Allegri ieri ha concesso un giorno libero alla squadra.

Nonostante questo, si sono presentati ugualmente Gabbia e Füllkrug per lavorare sui recuperi fisici. Il centrale italiano soffre di un affaticamento muscolare e ha saltato l’ultimo impegno contro la Cremonese, ma vuole esserci nel derby.