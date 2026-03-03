MN - Lazaro (UOL Esporte): "André-Milan, la situazione. Il presidente parlerà col calciatore"

Il Milan lavora parallelamente su campo e mercato. Su quest'ultimo fronte, negli ultimi giorni voci ricorrenti vogliono André del Corinthians sempre più vicino ai rossoneri. Ma come stanno realmente le cose? E come è nata la trattativa? Per affrontare questi argomenti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega brasiliano Fabio Lazaro, di UOL Esporte.

André–Milan, a che punto siamo?

"Al momento, la situazione è questa: il Corinthians considera rifiutata l’offerta iniziale del Milan, ma il Milan sostiene di avere uno scambio di documenti che rappresenta l’accettazione della proposta da parte del Corinthians. Il Corinthians possiede il 70% dei diritti economici di André e accetta di liberare il giocatore solo se i 24 milioni di euro offerti dal Milan si riferiscono a quella percentuale, e non alla totalità dei diritti del calciatore. In caso contrario, al Corinthians spetterebbero 16,8 milioni di euro. Il presidente del Corinthians parlerà con il giocatore per capire il suo reale desiderio riguardo al trasferimento. Se André si esprimerà in modo chiaro a favore della cessione, il Corinthians ritiene che non riuscirà a trattenerlo in squadra se insoddisfatto. In ogni caso, il club cercherà di incassare almeno 20 milioni di euro per la propria quota dei diritti di André".