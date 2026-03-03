Pulisic in difficoltà. Chance da titolare per Nkunku nel derby?

vedi letture

Dopo aver trascinato il Milan nelle ultime stagioni e anche nella prima parte di quella attuale, Christian Pulisic sta attraversando un periodo piuttosto complicato a causa di una borsite che non gli permettere di rendere come vorrebbe. L'americano è ancora a secco nel 2026 e anche domenica a Cremona ha fatto vedere di essere ben lontano dalla forma migliore.

Per questo motivo, dopo aver giocato titolare nelle ultime due partite contro Parma e Cremonese, domenica nel derby contro l'Inter Max Allegri potrebbe preferirgli dal primo minuto Christopher Nkunku, autore a Cremona dell'assist per il 2-0 di Rafael Leao. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.