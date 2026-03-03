Controlli ok per Gimenez, potrebbe presto tornare in gruppo: le novità

Buone notizie per il Milan, che potrebbe presto trovare un attaccante che è mancato per gran parte della stagione. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Santiago Gimenez si è sottoposto ad un controllo medico alla caviglia ad Amsterdam e l’esito è stato positivo.

Da oggi può cominciare l’iter per tornare ad allenarsi in gruppo e per metà mese si punta alla convocazione. Il messicano non gioca con il Milan da fine ottobre, e per Massimiliano Allegri sarebbe come un nuovo acquisto.